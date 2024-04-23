Вночі росіяни намагалися атакувати Київ ударними дронами

У Києві цієї ночі силами та засобами Протиповітряної оборони знищено всі дрони-камікадзе, які війська РФ запустили для ударів по українській столиці. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

У повідомленні наголошується, що інформації про постраждалих та руйнування внаслідок повітряної атаки в ніч проти 23 квітня не надходило.

«На цей момент у столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані постраждалих (дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються)», — розповів Попко.

За словами керівника КДВА, за попередньою фнформацією, дрони для ударів по Києву окупанти запустили з території Курської області Росії.

Ударні безпілотники противника пролетіли через Сумську та Черкаську області та заходили на столицю з південно-західного напрямку.

«Силами та засобами Протиповітряної оборони всі цілі були знищені (тип і кількість у своїх звітах оприлюднять Повітряні Сили)», — повідомив Попко.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували телевежу у Харкові.