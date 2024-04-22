Российские войска атаковали телевышку в Харькове

Россияне атаковали телевышку в Харькове. Фото: социальные сети

Россияне во время сегодняшней атаковали телевышку в Харькове. На видео очевидцев попал момент того, как падает верхняя часть вышки.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что время тревоги сотрудники находились в укрытии. Человеческих жертв нет.

В регионе есть перебои с сигналом цифрового телевидения.

Как заявили в областной прокуратуре, предварительно, россияне били ракетой Х-59.

По словам телеком-эксперта Александра Глущенко, нынешний удар по башне почувствуют жители Харьковщины в радиусе 50 км от телебашни.

Глущенко отмечает, что оккупанты сейчас проводят масштабную операцию по уничтожению вещания в приграничных регионах, нанося удары по башням, объектам Концерна РРТ.

«Параллельно они пытаются глушить спутниковые сигналы телеканалов. Даже не глушить, они пытаются подменить сигнал своим, пропагандистским русским», — говорит Александр.

Эксперт объясняет, что самая большая проблема в том, что если сейчас в телеэфире будет пусто, жителям Харьковщины будет просачиваться сигнал из Белгорода.

«Но прием этого сигнала будет уверен только в северных частях Харькова, и только если настраивать в ручном режиме телевизионный или радиосигнал» — констатирует Александр.

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Напомним, сегодня только в течение часа враг нанес удары по нескольким населенным пунктам области.