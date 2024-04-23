Великобритания предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи в размере 617 млн долларов

Великобритания выделяет Украине крупнейший пакет военной помощи в размере $617 миллионов, информирует Госпогранслужба.
В него войдут:
Ранее Майк Джонсон, республиканский спикер Палаты представителей Конгресса США, выступавший против военной помощи Украине, поддержал ее, ознакомившись с данными разведки и свидетельствами преступлений со стороны российских военных.
Напомним, помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен утверждает, что новый пакет американской военной помощи Украина получит «очень скоро».