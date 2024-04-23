Велика Британія надасть Україні найбільший пакет військової допомоги у розмірі 617 млн доларів

Британія виділить Україні 617 млн доларів військової допомоги

Велика Британія виділяє Україні найбільший пакет військової допомоги у розмірі $617 мільйонів, інформує Держприкордонслужба.

До нього увійдуть:

60 човнів, зокрема – рейдові та водолазні катери, а також морські гармати;

понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow;

понад 400 одиниць техніки, зокрема: 160 захищених транспортних засобів Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів;

майже 4 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї.

Раніше Майк Джонсон, республіканський спікер Палати представників Конгресу США, який виступав проти військової допомоги Україні, підтримав її, коли вивчив дані розвідки та свідчення злочинів з боку російських військових.



Нагадаємо, помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Брайєн стверджує, що новий пакет американської військової допомоги Україна отримає дуже скоро.