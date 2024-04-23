Велика Британія надасть Україні найбільший пакет військової допомоги у розмірі 617 млн доларів

Велика Британія виділяє Україні найбільший пакет військової допомоги у розмірі $617 мільйонів, інформує Держприкордонслужба.
До нього увійдуть:
Раніше Майк Джонсон, республіканський спікер Палати представників Конгресу США, який виступав проти військової допомоги Україні, підтримав її, коли вивчив дані розвідки та свідчення злочинів з боку російських військових.
Нагадаємо, помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Брайєн стверджує, що новий пакет американської військової допомоги Україна отримає дуже скоро.