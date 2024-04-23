Греция назвала условия поставки Patriot в Украину

В Греции назвали условия, при которых страна может передать Patriot Украине. Фото: US Army

Греция может передать Украине одну систему из двух ЗРК Patriot PAC-3 в обмен на американские «гарантии» против «турецкой угрозы» и пакет финансовых компенсаций. Об этом сообщает греческое издание Pronews со ссылкой на источники в правительстве.

Собеседники СМИ заявляют, что США предоставили «гарантии» безопасности Греции от «турецкой угрозы» на время использования Patriot, не уточняя, какие именно «гарантии» предлагаются.

Издание отмечает, что есть предусматривающие заверения: в случае разрушения батарей они будут заменены США на новые, «и в любом случае вы получите деньги из пакета в 61 миллиард долларов, предоставленного Украине».

СМИ отмечает, что, как и в случае с Patriot, поставленными Саудовской Аравии, США понесли значительные затраты на их своевременную активацию, потому что те «не работали или работали неэффективно из-за отсутствия запчастей».

Ранее сообщалось, что правительство Греции пообещало помочь Украине с реконструкцией, в частности, Мариуполю Донецкой области, который два года находится в оккупации РФ.