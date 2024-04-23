Греція назвала умови постачання Patriot в Україну

У Греції назвали умови, за яких країна може передати Patriot Україні. Фото: US Army

Греція може передати Україні одну систему з двох ЗРК Patriot PAC-3 в обмін на американські гарантії проти «турецької загрози» та пакет фінансових компенсацій. Про це повідомляє грецьке видання Pronews із посиланням на джерела в уряді.

Співрозмовники ЗМІ заявляють, що США надали гарантії безпеки Греції від турецької загрози на час використання Patriot, не уточнюючи, які саме гарантії пропонуються.

Видання зазначає, що є запевнення: у разі руйнування батарей США замінять їх на нові, «і в будь-якому разі ви отримаєте гроші з пакета в 61 мільярд доларів, наданого Україні».

ЗМІ зазначає, що, як і у випадку з Patriot, поставленими Саудівській Аравії, США зазнали значних витрат на їхню своєчасну активацію, бо ті «не працювали або працювали неефективно через відсутність запчастин».

Раніше повідомлялося, що уряд Греції пообіцяв допомогти Україні з реконструкцією, зокрема Маріуполю Донецької області, який два роки перебуває в окупації РФ.