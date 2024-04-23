Офицер ВСУ рассказал о сильных сторонах российского «танка-сарая» во время штурмов

Украинский военный рассказал о преимуществах «танка-сарая» РФ. Фото: Сергей Стерненко/Telegram

Российские оккупанты начали чаще использовать танки с наваренной крышей. Их называют «танками-сараями». В ВСУ считают, что это танк на одну поездку, но он вполне может выполнить свою задачу. Об этом в своем телеграм-канале «Офицер+» 23 апреля рассказал лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным «Алекс» со ссылкой на слова одного из командиров танкового подразделения.

«Ну это однозадачная штука. Его невозможно обслужить, пока ты не сваришь, не снимешь эту фигню, то есть не поднимешь крышу МТО, двигатель. То есть малейшая поломка его остановит, абсолютно любая. Он рассчитан на 5—10 километров, проедет и отстреляет просто перед собой, но понятно, что азимутальный показатель тут широко не развернешь. То есть только полный вперед, где обзор более-менее хоть какой-то», — рассказывает боец.

По его словам, также проблемой «танка-сарая» является осложнение загрузки и выгрузки боекомплекта.

«Если там, допустим, снаряд какой-то заклинит где-то, и тебе надо будет срочно от него избавиться, ты его не выбросишь», — говорит командир танкового подразделения.

Он добавил, что этот танк на одну поездку.

«Можешь поехать выполнить задание, если выжил — его в тыловой район оттащили куда-то, там срезали эту фигню, обслужили, загрузили, все проверили еще раз и потом заново вешают. Я уже даже не смеюсь с этого всего, потому что у меня на трофейных танках тоже был приварен к МТО мангал. Ну не смешно, не стоит с этого смеяться. Тупо ехать лоб и валить, если он колонну заведет на населенный пункт или на опорник, то задачу свою выполнил», — рассказал боец Сил обороны.

Ранее сообщалось, что российские военные вывели на поле боя в Донецкой области «танк-сарай».