Офіцер ЗСУ розповів про сильні сторони російського «танка-сараю» під час штурмів

Український військовий розповів про переваги «танку-сараю» РФ. Фото: Сергій Стерненко/Telegram

Російські окупанти почали частіше використовувати танки з навареним дахом. Їх називають «танками-сараями». У ЗСУ вважають, що це танк на одну поїздку, але він цілком може виконати своє завдання. Про це у своєму телеграм-каналі «Офіцер+» 23 квітня розповів лейтенант Збройних сил України із позивним «Алекс» із посиланням на слова одного із командирів танкового підрозділу.

«Ну це однозадачна штука. Його неможливо обслужити, доки ти не звариш, не знімеш цю фігню, тобто не піднімеш дах МТО, двигун. Тобто найменша поломка його зупинить, будь-яка. Він розрахований на 5—10 кілометрів, проїде та відстріляє просто перед собою, але зрозуміло, що азимутальний показник тут не розгорнеш. Тобто тільки повний уперед, де огляд більш-менш хоч якийсь», — розповідає боєць.

За його словами, також проблемою «танка-сараю» є ускладнення завантаження та вивантаження боєкомплекту.

«Якщо там, припустимо, снаряд якийсь заклинить десь, і тобі треба буде терміново його позбутися, ти його не викинеш», — каже командир танкового підрозділу.

Він додав, що цей танк на одну подорож.

«Можеш поїхати виконати завдання, якщо вижив — його в тиловий район відтягли кудись, там зрізали цю фігню, обслужили, завантажили, перевірили ще раз і потім заново вішають. Я вже навіть не сміюся з цього всього, тому що в мене на трофейних танках теж приварили до МТО мангал. Ну, не смішно, не варто з цього сміятися. Тупо їхати лоб і валити, якщо він колону заведе на населений пункт або на опорник, то своє завдання виконав», — розповів боєць Сил оборони.

Раніше повідомлялося, що російські військові вивели на поле бою на Донеччині «танк-сарай» .