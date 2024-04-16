В районе Красногоровки Донецкой области замечен российский «танк-сарай»

Российский «танк-сарай» был замечен в районе Красногоровки Покровского района Донецкой области. Об этом сообщил украинский военный блогер Сергей Стерненко.
Отмечается, что танк был обвешан металлическими листами для защиты от FPV-дронов. Кроме того, на его крыше установлено устройство радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
По словам Стерненко, который опубликовал фото этого танка, пока что такая конструкция эффективна.
Ранее под Красногоровкой уже был замечен танк с подобной защитой.
Напомним, на Донецком направлении украинские военнослужащие с помощью ударного беспилотника уничтожили российскую машину из комплекса РЭБ «Борисоглебск-2».