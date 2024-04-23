Послы стран G7 встретились с лидерами политических партий Украины

Послы G7 встретились с лидерами партий Украины

Послы стран «Группы семи» провели отдельные встречи с лидерами политических партий «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос». Об этом дипломаты сообщили в соцсети Х.



«Плодотворная встреча с лидерами политических партий "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос". Признательны за их поддержание устойчивости Украины и процесса реформ. Демократия и плюрализм - наши общие ценности», — заявили послы стран G7.



Напомним, США призвали страны «Большой семерки» разработать способ для того, чтобы конфисковать в пользу Украины замороженные российские активы.