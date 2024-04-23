Посли країн G7 зустрілися з лідерами політичних партій України

Посли G7 зустрілися з лідерами партій України

Посли країн «Групи семи» провели окремі зустрічі з лідерами політичних партій «Батьківщина», «Європейська солідарність» та «Голос». Про це дипломати повідомили у соцмережі Х.



«Плідна зустріч із лідерами політичних партій "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Голос". Вдячні за їхню підтримку стійкості України та процесу реформ. Демократія та плюралізм –наші спільні цінності», – заявили посли країн G7.



Нагадаємо, США закликали країни «Великої сімки» розробити спосіб, щоб конфіскувати на користь України заморожені російські активи.