Росіяни вдарили по Костянтинівці, є поранені

Вранці у вівторок, 23 квітня, російські війська завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Про це повідомив Тelegram-канал «Типова Костянтинівка».

Зазначається, що на цей час відомо як мінімум про чотирьох поранених.

Канал опублікував відео з місця прильоту, взяте з відкритих джерел.

У підписі до відео пояснюється, що його знято вранці у Костянтинівці. Поранення отримали місцеві мешканці.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару окупантів по Костянтинівці 9 квітня загинуло троє місцевих жителів, серед них дитина.