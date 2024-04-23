В России анонсировали появление ЗРК нового поколения

Российские войска получат первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в 2024 году. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал соответствующее заявление.

Оккупационные подразделения могут получить системы в двух модификациях. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах дальнего действия и комплексных ПВО.

Также ожидаются ЗРК С-400, С-300В4, Бук-М3, Тор-М2У и РЛС нового поколения. В 2024 году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500.

Шойгу назвал одним из приоритетных направлений развития Воздушно-космических сил оснащение войск противовоздушной и противоракетной обороны перспективным вооружением. Чиновник заявил, что хорошо зарекомендовали себя зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». В 2024 году в России намерены увеличить показатели поставок именно этих систем почти вдвое.

«На сегодня доля современных образцов составляет 82 процента, в ближайшие два года этот показатель нужно увеличить до 85 процентов», — заявил Шойгу.

Он отметил значительный вклад в повышение эффективности системы противовоздушной обороны объектов в определенных регионах. Это касается в первую очередь Москвы, Московской, Белгородской и Ленинградской областей, Краснодарского края. При их поддержке формируются подразделения по борьбе с БПЛА, оснащаются позиции для зенитных ракетных и радиотехнических войск.

Напомним, Россия нарастила производство оружия, пополнив запасы стандартного вооружения и боеприпасов, и, вероятно, сможет поддерживать наступление на Украину по крайней мере еще два года.