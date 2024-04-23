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У Росії анонсували появу ЗРК нового покоління

23 квітня 2024, 15:09

У Росії анонсували появу ЗРК нового покоління

Російські війська отримають перші зразки зенітної ракетної системи нового покоління С-500 у 2024 році. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу зробив відповідну заяву.

Окупаційні підрозділи можуть одержати системи у двох модифікаціях. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси дальньої дії та комплексні ППО.

Також очікуються ЗРК С-400, С-300В4, Бук-М3, Тор-М2У та РЛС нового покоління. 2024 року до військ надійдуть перші зразки зенітної ракетної системи нового покоління С-500.

Шойгу назвав одним із пріоритетних напрямів розвитку Повітряно-космічних сил оснащення військ протиповітряної та протиракетної оборони перспективним озброєнням. Чиновник заявив, що добре зарекомендували себе зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир». У 2024 році в Росії мають намір збільшити показники постачання саме цих систем майже вдвічі.

«На сьогодні частка сучасних зразків становить 82 відсотки, у найближчі два роки цей показник потрібно збільшити до 85 відсотків», — заявив Шойгу.

Він наголосив на значному внеску у підвищення ефективності системи протиповітряної оборони об'єктів у певних регіонах. Це стосується насамперед Москви, Московської, Бєлгородської та Ленінградської областей, Краснодарського краю. За їх підтримки формуються підрозділи боротьби з БПЛА, оснащуються позиції для зенітних ракетних і радіотехнічних військ.

Нагадаємо, Росія наростила виробництво зброї, поповнивши запаси стандартного озброєння та боєприпасів, і, ймовірно, зможе підтримувати наступ на Україну принаймні ще два роки.

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