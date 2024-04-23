Украина получили от Литвы бронетранспортеры M577

Литва передала Украине БТР М577. Фото: пресс-службе Минобороны Литвы

Литва в рамках военной помощи передала Украине бронетранспортеры М577. Техника уже находится в нашей стране. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Литвы.



В оборонном ведомстве отметили, что в ответ на запросы Украины в Литву в этом году уже поставлены боеприпасы калибра 155 мм, бронетранспортеры М577, противодронные системы, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, пульт RISE-1. детонационные системы, генераторы, легкие штурмовики, разобранные по частям самолеты Л-39ЗА «Альбатрос» и другое обеспечение.



Поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и уже составляет один миллиард евро.



«Литва оказала Украине военную поддержку на сумму около 610 миллионов евро. В этом году уже было предоставлено около 84 млн евро», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что Греция может передать Украине одну систему из двух ЗРК Patriot PAC-3 в обмен на американские «гарантии» против «турецкой угрозы» и пакет финансовых компенсаций.