Україна отримала від Литви бронетранспортери M577

Литва передала Україні БТР М577. Фото: прес-службі Міноборони Литви

Литва у межах військової допомоги передала Україні бронетранспортери М577. Техніка вже перебуває у нашій країні. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Литви.



В оборонному відомстві зазначили, що у відповідь на запити України до Литви цього року вже поставлено боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери М577, протидронні системи, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси для протитанкового гранатомету Carl Gustaf, пульт RISE, детонаційні системи, генератори, легкі штурмовики, розібрані на частини літаки Л-39ЗА «Альбатрос» та інше забезпечення.



Підтримка Литвою України має довгостроковий характер і вже становить один мільярд євро.



«Литва надала Україні військову підтримку на суму близько 610 мільйонів євро. Цього року вже надано близько 84 млн євро», — йдеться в повідомленні.



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