МИД не будет помогать уклонистам за границей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что оказание консульских услуг для украинцев призывного возраста за рубежом будет приостановлено. Об этом он написал на своей странице в X.



«В условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения. Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания не обходит, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так это не работает. У нас в стране война», — написал глава внешнеполитического ведомства Украины.



Он также добавил, что обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации.



«Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от государства — то так это не работает», — добавил Кулеба.



По словам главы МИДа, пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.



Напомним, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации.