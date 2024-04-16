Зеленский подписал закон о мобилизации

Президент Украины подписал законопроект о мобилизации. Он вступит в силу через месяц

Сегодня, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации. Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады Украины.

Закон вступит в силу через месяц.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении закон о мобилизации (№ 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета»). Голосами «за» документ поддержали 283 народных депутата.

Ранее «Новости Донбасса» подробно рассказывали о том, что предусматривает новый закон, как будет происходить мобилизация гражданских, какие категории не будут подлежать призыву на военную службу, на кого будет распространяться бронирование и что ждет уклонистов.