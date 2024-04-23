МЗС України не допомагатиме ухилянтам за кордоном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що надання консульських послуг для українців призовного віку за кордоном буде припинено. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.



«Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення. Який це має вигляд зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна», – написав глава зовнішньополітичного відомства України.



Він також додав, що обов'язок оновлювати свої документи у ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.



«Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то так це не працює», — додав Кулеба.



За словами очільника МЗС, перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед Батьківщиною.



Нагадаємо, 16 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію.