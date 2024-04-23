Российская ракета ударила по Днепровскому району, пострадали четыре человека

Российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепровскому району. В результате атаки пострадали четыре человека. Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Агрессор ударил по Днепровскому району. Из-за ракетной атаки пострадали, предварительно, четыре человека», — сообщил он.

Среди пострадавших трое мужчин — 34, 48 и 70 лет. Кроме того, ранения получила 72-летняя женщина. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

«Произошли два возгорания. Информация уточняется», — добавил Лысак.

Напомним, сегодня днем в Днепре прозвучали звуки взрывов, местные жители предварительно зафиксировали обломки сбитой ракеты, а также черный дым за пределами города.