В Днепре поднялся столб дыма: в городе была объявлена опасность ракетного удара

Столб дыма в Днепре: угроза ракетного удара

В Днепре прозвучали звуки взрывов, местные жители предварительно зафиксировали обломки сбитой ракеты, а также черный дым за пределами города.



Перед атакой в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о подлете к Днепру российской ракеты.



После чего люди стали выкладывать в соцсети результаты «прилета». Перед ударом, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак написал, что в Днепровском районе защитники сбили беспилотник – «Орлан-10».



Ранее утром, 23 апреля, российская армия снова атаковала Селидовскую громаду Донецкой области.