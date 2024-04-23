Російська ракета вдарила по Дніпровському району: постраждали чотири людини

Російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпровському району. Внаслідок атаки постраждали четверо людей. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Агресор ударив по Дніпровському району. Через ракетну атаку постраждали, попередньо, четверо людей», — повідомив він.

Серед постраждалих троє чоловіків – 34, 48 та 70 років. Крім того, поранення дістала 72-річна жінка. Усі госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

«Відбулися два загоряння. Інформація уточнюється», — додав Лисак.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Дніпрі пролунали вибухи, місцеві жителі заздалегідь зафіксували уламки збитої ракети, а також чорний дим за межами міста.