Ровенская область поможет обеспечить электроэнергией небольшой микрорайон Харькова

Ровенская область обеспечит Харьков электроэнергией

Более 300 генераторов и другие портативные источники питания получили Харьков от Ровенской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«Сегодня в Харьковскую область поступила ощутимая помощь от жителей Ровенской области: более 300 генераторов, более 30 портативных зарядных станций, а также мощный генератор на 1,4 МВт, который способен обеспечить светом крупное предприятие или даже небольшой микрорайон города», — рассказал Синегубов.

Ровенская область обеспечит Харьков электроэнергией. Фото: Синегубов

Ровенская область обеспечит Харьков электроэнергией. Фото: Синегубов

Напомним, Змиевская ТЭС в Харьковской области после атаки России 22 марта полностью разрушена.