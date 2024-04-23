Рівненська область допоможе забезпечити електроенергією невеликий мікрорайон Харкова

Рівненська область забезпечить Харків електроенергією

Понад 300 генераторів та інші портативні джерела живлення отримав Харків від Рівненщини. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Сьогодні до Харківщини надійшла відчутна допомога від жителів Рівенської області: понад 300 генераторів, понад 30 портативних зарядних станцій, а також потужний генератор на 1,4 МВт, який здатен забезпечити світлом велике підприємство або ж навіть невеликий мікрорайон міста», - розповів Синєгубов.

Рівненська область забезпечить Харків електроенергією. Фото: Синєгубов

Рівненська область забезпечить Харків електроенергією. Фото: Синєгубов

Нагадаємо, Зміївська ТЕС у Харківській області після атаки Росії 22 березня повністю зруйнована.