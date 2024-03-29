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Змиевская ТЭС полностью разрушена российскими атаками

29 марта 2024, 20:30

Змиевская ТЭС полностью разрушена российскими атаками

Змиевская ТЭС в Харьковской области после атаки России 22 марта полностью разрушена. Ее возобновление в перспективе планируется, сообщил председатель наблюдательного совета компании Андрей Гота.

«Последствия губительные для Змиевской ТЭС, станция полностью разрушена. Было много попаданий именно по дорогостоящему и уникальному оборудованию. Все, что мы ремонтировали с лета, готовясь к тяжелому отопительному сезону, разрушено», — цитирует Готу «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что ни один энергоблок не работает. Ситуация сейчас хуже той, что была в конце лета, когда действующая в то время команда не проводила никаких ремонтов на станции.

При этом Гота обратил внимание, что после проведения последней ремонтной кампании у коллектива теперь есть опыт восстановления, и он мотивирован это делать.

В то же время, по его словам, говорить о перспективах обновления очень рано.

«Сейчас энергетики и ГСЧС пытаются расчищать завалы, это сложная высотная работа, тяжелые элементы бетона, которые приходится срезать. О сроках начала ремонтных работ очень трудно сказать, это далекая перспектива», — подчеркнул председатель набсовета.

Он акцентировал, что в этот раз компания своими средствами не сможет провести восстановление.

«Летом мы восстановили ТЭС своими средствами. Теперь своими средствами мы не справимся. По оборудованию рассчитываем на международных партнеров. Минэнерго уже запросило у них перечень оборудования, необходимое нам. Многие страны уже предложили помощь. С Минэнерго будем отрабатывать, где и что мы будем брать. Когда накопим необходимое количество оборудования, и, может, на тот момент уже расчистим станцию, тогда будем говорить о перспективах ее восстановления», — описал ситуацию Гота.

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