На захваченных территориях Донбасса нерентабельные шахты ликвидируют

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях нерентабельные шахты будут ликвидированы. В свою очередь работающие шахты смогут работать, но без государственной поддержки. Об этом передает пророссийское издание ДАН.



«Мы работаем с коллегами из Донецка, из Луганска. Основной посыл — из 33 работающих предприятий должны остаться те, которые смогут рентабельно работать без государственной поддержки, и они должны будут стать частными. Соответственно, остальные шахты будут ликвидированы. Если у них есть экономически обоснованные запасы, их надо забрать, чтобы не списывать, и использовать на благо экономики республик, а потом эти шахты перейдут в ликвидацию», — заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в интервью газете «Ведомости».



По его словам, сейчас у 11 предприятий уже есть новые владельцы.



«Мы планировали найти инвесторов на 15 шахт, но у них очень большой инвестиционный потенциал. По нашим подсчетам, в эти шахты потребуется вложить порядка 40 млрд руб., потому что они должны соответствовать российским стандартам по экологическим требованиям и промышленной безопасности», — резюмировал Мочальников.



«Новости Донбасса» детально писали о тяжелой ситуации в угольной отрасли на оккупированных территориях Донбасса.