На захоплених територіях Донбасу нерентабельні шахти ліквідують

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей нерентабельні шахти ліквідують. А отшахти, що працюють, зможуть функціонувати, але без державної підтримки. Про це повідомляє проросійське видання ДАН.



«Ми працюємо з колегами з Донецька, з Луганська. Основне посилання — з 33 підприємств, що функціонують, мають залишитися ті, які зможуть рентабельно працювати без державної підтримки, і вони мають стати приватними. Відповідно решту шахт ліквідують. Якщо вони мають економічно обґрунтовані запаси, їх треба забрати, щоб не списувати, і використати на благо економіки республік, а потім ці шахти перейдуть у ліквідацію», — заявив заступник міністра енергетики РФ Сергій Мочальников в інтерв'ю газеті «Ведомости».



За його словами, наразі у 11 підприємств вже є нові власники.



«Ми планували знайти інвесторів на 15 шахт, але в них дуже великий інвестиційний потенціал. За нашими підрахунками, в ці шахти потрібно буде вкласти близько 40 млрд руб., тому що вони повинні відповідати російським стандартам з екологічних вимог та промислової безпеки», — резюмував Мочальников.



«Новини Донбасу» докладно писали про важку ситуацію у вугільній галузі на окупованих територіях Донбасу.