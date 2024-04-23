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На захоплених територіях Донбасу нерентабельні шахти ліквідують

23 квітня 2024, 17:40

На захоплених територіях Донбасу нерентабельні шахти ліквідують

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей нерентабельні шахти ліквідують. А отшахти, що працюють, зможуть функціонувати, але без державної підтримки. Про це повідомляє проросійське видання ДАН.

 «Ми працюємо з колегами з Донецька, з Луганська. Основне посилання — з 33 підприємств, що функціонують, мають залишитися ті, які зможуть рентабельно працювати без державної підтримки, і вони мають стати приватними. Відповідно решту шахт ліквідують. Якщо вони мають економічно обґрунтовані запаси, їх треба забрати, щоб не списувати, і використати на благо економіки республік, а потім ці шахти перейдуть у ліквідацію», — заявив заступник міністра енергетики РФ Сергій Мочальников в інтерв'ю газеті «Ведомости».

 За його словами, наразі у 11 підприємств вже є нові власники.

 «Ми планували знайти інвесторів на 15 шахт, але в них дуже великий інвестиційний потенціал. За нашими підрахунками, в ці шахти потрібно буде вкласти близько 40 млрд руб., тому що вони повинні відповідати російським стандартам з екологічних вимог та промислової безпеки», — резюмував Мочальников.

 «Новини Донбасу» докладно писали про важку ситуацію у вугільній галузі на окупованих територіях Донбасу.

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