Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Одессе рецидивист наводил ракеты РФ на здания СБУ и прокуратуры, чтобы отомстить за судимость

24 апреля 2024, 10:30

В Одессе рецидивист наводил ракеты РФ на здания СБУ и прокуратуры, чтобы отомстить за судимость

Рецидивист направлял ракеты на здания СБУ и прокуратуры в Одессе. Фото: СБУ Рецидивист направлял ракеты на здания СБУ и прокуратуры в Одессе. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала рецидивиста, готовившего новую серию ударов по Одессе по заданию ФСБ, сообщает пресс-центр СБУ.



Среди координат, которые он передавал россиянам, было несколько зданий СБУ и прокуратуры. Таким образом, одессит хотел отомстить правоохранителям за судимость, полученную в 2019 году за публичные призывы к изменению границ границы Украины.

«Суд назначил ему условный срок наказания, что позволило осужденному выйти из СИЗО на свободу. ФСБ впоследствии дистанционно завербовала его для корректировки огня по Одессе. Одной из первых задач, которую перед агентом поставила ФСБ, был поиск и передача координат зенитно-ракетного комплекса ПВО», — говорится в сообщении.

Рецидивист направлял ракеты на здания СБУ и прокуратуры, а также искал системы ПВО в Одессе. Фото: СБУ

Коллаборант фиксировал места возможной дислокации украинских защитников. Полученный «отчет» направлял в ФСБ через популярный мессенджер. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, украинские правоохранители задержали гражданина Польши по подозрению в покушении на президента Украины. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Одесса
Прочее
Рецидивист Ракетный удар ПВО Украины
Организации
СБУ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:50
Оккупанты запустили тестовый поезд в захваченном Мариуполе
09:59
В оккупированном Донецке произошел скандал в поликлинике. Участника проверит «МВД ДНР»
09:58
Российские военные продвинулись на Авдеевском направлении
23:30
Главное за день: Обстрел Константиновки и Одессы. Ограничения для мужчин за границей
17:46
Пушилин ликвидирует «администрацию главы ДНР». Часть сотрудников уволят
17:40
На захваченных территориях Донбасса нерентабельные шахты ликвидируют
16:30
Захватчики строят фортификационные укрепления по всему оккупированному Крыму
13:31
Захватчики применяют отравляющие вещества в боях за Очеретино Донецкой области
23:39
Главное за день: «Сложный период» в конце весны. РФ захватила Новомихайловку?
23:08
Российская армия заняла большую часть Очеретино — DeepState
16:58
Потерявшая дом жительница Мариуполя ночует под открытым небом
12:45
Российские войска почти полностью захватили Новомихайловку — DeepState
09:36
Три человека ранены из-за обстрелов Херсонской области
08:40
В Крыму оккупанты заставили извиниться матроса, который снял на видео горящий корабль «Коммуна» после атаки ВСУ
08:27
За сутки оккупанты обстреляли Запорожскую область 202 раза
08:22
HIMARS уничтожил самоходную пушку 2С5 «Гиацинт-С» — видео
08:01
ВСУ могут изменить ситуацию на фронте с американской помощью — ISW
23:12
Главное за день: Из Донецкой области нужно эвакуировать 70 тысяч человек. Захват Богдановки
18:26
В Крыму нанесен удар по российскому судну «Коммуна» — ВМС Украины
11:59
Севастополь утром подвергся ракетной атаке
все новости
12:59
В Минобороны РФ сообщили о массированной атаке беспилотников
12:45
Военным, участвовавшим в остановке ВС РФ перед Часов Яром, передали бронемашины украинского производства «Козак»
12:30
За атакой дронов на нефтебазы в Смоленской области стоит СБУ
11:50
Оккупанты запустили тестовый поезд в захваченном Мариуполе
11:45
Как будут расходовать выделенные Украине 60 млрд долларов США — анализ
11:42
Парламент увеличил численность Госпогранслужбы Украины на 15 тысяч военнослужащих
10:58
Армия РФ 15 раз обстреляла Донетчину: Филашкин рассказал о последствиях
10:50
Российские военные совершили серию ударов по Херсонской области: один человек погиб и пятеро ранены
10:30
В Одессе рецидивист наводил ракеты РФ на здания СБУ и прокуратуры, чтобы отомстить за судимость
10:26
Замминистра обороны РФ отправлен в СИЗО
09:59
В оккупированном Донецке произошел скандал в поликлинике. Участника проверит «МВД ДНР»
09:58
Российские военные продвинулись на Авдеевском направлении
09:52
РФ атаковала Одессу с самолетов тактической авиации: взрывной волной повреждено около 30 домов
09:42
Утром в Одессе прогремели взрывы, часть города осталась без света
08:42
Военно-Морские Силы ВСУ сбили «шахед» — видео
08:38
В Смоленской области горит нефтебаза
08:25
Под обстрел армии РФ попали жители Константиновки, Нью-Йорка и Красногоровки: семь человек получили ранения
08:01
Россияне выпустили четыре ракеты по Харькову и области: стали известны последствия атаки
07:30
Сенат США проголосовал за выделение помощи Украине
23:30
Главное за день: Обстрел Константиновки и Одессы. Ограничения для мужчин за границей
все новости
ВИДЕО
ВМС ВСУ сбивает российский «шахед». Фото: кадр из видео Военно-Морские Силы ВСУ сбили «шахед» — видео
24 апреля, 08:42
Следствие атаки БПЛА в Смоленской области. Фото: соцсети В Смоленской области горит нефтебаза
24 апреля, 08:38
В километре от армии РФ. В селе Макеевка Луганской области осталось 8 жителей В километре от армии РФ. В селе Макеевка Луганской области осталось 8 жителей
23 апреля, 23:00
Константиновка Донецкой области снова попала под обстрел. Фото: Суспільне Донбас Россияне ударили по Константиновке: есть раненые
23 апреля, 13:45
Столб дыма в Днепре: угроза ракетного удара В Днепре поднялся столб дыма: в городе была объявлена опасность ракетного удара
23 апреля, 13:40
Захватчики применяют отравляющие вещества в боях за Очеретино Донецкой области Захватчики применяют отравляющие вещества в боях за Очеретино Донецкой области
23 апреля, 13:31

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор