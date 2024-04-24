В Одессе рецидивист наводил ракеты РФ на здания СБУ и прокуратуры, чтобы отомстить за судимость

Рецидивист направлял ракеты на здания СБУ и прокуратуры в Одессе. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала рецидивиста, готовившего новую серию ударов по Одессе по заданию ФСБ, сообщает пресс-центр СБУ.







Среди координат, которые он передавал россиянам, было несколько зданий СБУ и прокуратуры. Таким образом, одессит хотел отомстить правоохранителям за судимость, полученную в 2019 году за публичные призывы к изменению границ границы Украины.



«Суд назначил ему условный срок наказания, что позволило осужденному выйти из СИЗО на свободу. ФСБ впоследствии дистанционно завербовала его для корректировки огня по Одессе. Одной из первых задач, которую перед агентом поставила ФСБ, был поиск и передача координат зенитно-ракетного комплекса ПВО», — говорится в сообщении.

Рецидивист направлял ракеты на здания СБУ и прокуратуры, а также искал системы ПВО в Одессе. Фото: СБУ

Коллаборант фиксировал места возможной дислокации украинских защитников. Полученный «отчет» направлял в ФСБ через популярный мессенджер. Ему грозит пожизненное заключение.



Напомним, украинские правоохранители задержали гражданина Польши по подозрению в покушении на президента Украины.