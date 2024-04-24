В Одесі рецидивіст скеровував ракети РФ на будівлі СБУ та прокуратури, щоб помститися за свою судимість

Рецидивіст скеровував ракети на будинки СБУ та прокуратури в Одесі. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала рецидивіста, який готував нову серію ударів по Одесі за завданням ФСБ, – повідомляє пресцентр СБУ.







Серед координат, що він передавав росіянам, були ті, за якими розташовані кілька будівель СБУ та прокуратури. Таким чином, одесит хотів помститися правоохоронцям за свою судимість 2019 року за публічні заклики до зміни меж кордонів України.



«Суд призначив йому умовний термін покарання, що дозволило засудженому вийти з СІЗО на волю. ФСБ згодом дистанційно завербувала його для коригування вогню по Одесі. Одним із перших завдань, яке агентові дала ФСБ, був пошук та передача координат зенітно-ракетного комплексу ППО», — йдеться у повідомленні.

Рецидивіст скеровував ракети на будинки СБУ та прокуратури, а також шукав системи ППО в Одесі. Фото: СБУ

Колаборант фіксував місця можливої дислокації українських захисників. Отриманий «звіт» надсилав ФСБ через популярний месенджер. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.



Нагадаємо, українські правоохоронці затримали громадянина Польщі за підозрою у замаху на Президента України.