Оккупанты запустили тестовый поезд в захваченном Мариуполе

Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области оккупанты запустили тестовый поезд из порта в город. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Вчера с территории Мариупольского порта — очередной тестовый поезд в Мариуполь-Сортировочная», — написал он.



В настоящее время, по информации Андрющенко, строительство железнодорожного моста возле Гранитного почти окончено.



«Для решения проблемы с поврежденным агрегатом для щебня в Гранитном, щебень поставляют из города Розовка Запорожской области. Плюс логистическое плечо нивелируется потенциальной паузой строительства», — отметил он.



Андрющенко уточнил, что возможное окончание строительства моста - середина/вторая половина мая.



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