Російські окупанти запустили тестовий поїзд у захопленому Маріуполі

У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області російські окупанти запустили тестовий поїзд з порту до міста. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



«Вчора з території Маріупольського порту — черговий тестовий поїзд до Маріуполя-Сортувального», — написав він.



Наразі, за інформацією Андрющенка, будівництво залізничного мосту біля Гранітного майже закінчено.



«Для вирішення проблеми з пошкодженим агрегатом для щебеню у Гранітному щебінь постачають із міста Розівка Запорізької області. Плюс логістичне плече нівелюється потенційною паузою будівництва», — зазначив він.



Андрющенко уточнив, що можливе завершення будівництва мосту — середина/друга половина травня.



Раніше ми писали, що «Залізниці Новоросії» розпочали вантажні перевезення між Ростовською областю та анексованим Кримом через інші окуповані території України.