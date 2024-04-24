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Шел пешком всю ночь: 88-летний мужчина покинул оккупированную территорию Очеретино, чтобы не получить паспорт РФ

24 апреля 2024, 15:18

Шел пешком всю ночь: 88-летний мужчина покинул оккупированную территорию Очеретино, чтобы не получить паспорт РФ

В Донецкой области 88-летний пенсионер покинул частично оккупированный поселок Очеретино, чтобы не получить гражданство РФ. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По словам Филашкина, пенсионера зовут Иван Яковлевич. На подконтрольной территории Украины его встретили волонтеры и вывезли в безопасное место.

«Благодаря нашему сотрудничеству с «Восток-SOS» оперативно решили вопрос эвакуации дедушки к во временный шелтер в Днепре. Оттуда Иван Яковлевич будет направлен в одно из заведений системы социальной защиты населения. Там ему будет предоставлено место жительства и все необходимые услуги», — отметил глава региона.

На видео уточнили, что Иван Яковлевич шел пешком всю ночь и несколько часов пережидал обстрел. С собой он взял только пенсионное удостоверение и рюкзак с вещами.

Ранее мы писали, что из прифронтового Торецка Донецкой области в Киев эвакуировалась семья, которая состоит из двух взрослых родителей и двоих детей. 

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