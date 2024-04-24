Йшов пішки усю ніч: 88-річний чоловік залишив окуповану територію Очеретиного, щоб не отримувати паспорта РФ

На Донеччині 88-річний пенсіонер залишив частково окуповане селище Очеретине, щоб не отримувати громадянства РФ. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За словами Філашкіна, пенсіонера звуть Іваном Яковичем. На підконтрольній території України його зустріли волонтери та вивезли до безпечного місця.



«Завдяки нашій співпраці зі «Схід-SOS» оперативно владнали питання евакуації дідуся до тимчасового шелтера у Дніпрі. Звідти Іван Якович вирушить до одного із закладів системи соціального захисту населення. Там йому нададуть місце для проживання і всі необхідні послуги», — зазначив голова регіону.



На відео уточнили, що Іван Якович йшов пішки усю ніч і кілька годин перечікував обстріл. Із собою взяв лише пенсійне посвідчення та рюкзак з речами.



Раніше ми писали, що з прифронтового Торецька Донецької області до Києва евакуювалася родина, яка складається із двох дорослих батьків та двох дітей.