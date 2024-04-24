В результате обстрела оккупированного Донецка пострадал работник шахты

Временно оккупированный Донецк сегодня, 24 апреля, попал под обстрел. Известно, что 35-летний мужчина получил ранения. Об этом сообщил так называемый глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



«По предварительной информации, в результате обстрела Кировского района возле шахты им. Скочинского получил ранение работник предприятия, мужчина 1989 года рождения», — написал он.



Ранее мы писали, что 19 апреля во временно оккупированном Донецке в Петровском районе погиб мужчина, также известно об одной пострадавшей.