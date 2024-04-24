Внаслідок обстрілу окупованого Донецька постраждав працівник шахти

Тимчасово окупований Донецьк сьогодні, 24 квітня, потрапив під обстріл. Відомо, що 35-річний чоловік дістав поранення. Про це повідомив так званий голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



«За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу Кіровського району біля шахти ім. Скочинського зазнав поранення працівник підприємства, чоловік 1989 року народження», — написав Кулемзін.



Раніше ми писали, що 19 квітня у тимчасово окупованому Донецьку у Петрівському районі загинув чоловік, також відомо про одну постраждалу.