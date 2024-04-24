Из прифронтового Нью-Йорка спасатели эвакуировали раненого мужчину

В Донецкой области спасательный экипаж «Феникс» транспортировал в медицинское учреждение мужчину, который получил ранения со стороны российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Вчера (23 апреля - ред.) в результате вражеского обстрела поселок Нью-Йорк Бахмутского района был ранен мужчина 1941 года рождения», — говорится в сообщении.



Спасатели эвакуационной группы «Феникс» вместе с представителем полиции предоставили пострадавшему первую медицинскую помощь и транспортировали его в больницу Константиновки.



Ранее мы писали, что власти Донецкой области продолжают попытки эвакуировать около 70 тысяч мирных жителей, в том числе 2 тысячи детей, которые остаются жить у линии фронта.