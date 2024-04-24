З прифронтового Нью-Йорка рятувальники евакуювали пораненого чоловіка

На Донеччині рятувальний екіпаж «Фенікс» транспортував до медичного закладу чоловіка, який зазнав поранення з боку російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Вчора (23 квітня - ред.) в результаті ворожого обстрілу селища Нью-Йорк Бахмутського району поранено чоловіка 1941 року народження», — йдеться в повідомленні.



Рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» разом з представником поліції надали постраждалому першу медичну допомогу та транспортували його до лікарні у Костянтинівці.



Раніше ми писали, що влада Донецької області не припиняє спроб евакуювати близько 70 тисяч мирних жителів, у тому числі 2 тисячі дітей, які залишаються жити біля лінії фронту.