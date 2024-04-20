Из опасных районов Донецкой области нужно эвакуировать еще минимум 70 тысяч человек

Власти Донецкой области продолжают попытки эвакуировать около 70 тысяч мирных жителей, в том числе 2 тысячи детей, которые остаются жить у линии фронта. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в интервью Kyiv Independent.



«Была проведена обязательная эвакуация всего населения Донецкой области, а также принудительная эвакуация из (прифронтовых) населенных пунктов Торецк, Марьинка и Очеретино», — сказал Филашкин.



Он добавил, что власти также начали принудительную эвакуацию 24 детей из четырех населенных пунктов в Кураховской громаде.



По данным ОВА, перед полномасштабной войной на свободной территории Донецкой области проживали 1,9 миллиона человек. Сейчас это 525 тысяч. Около 70% тех, кто остался, — женщины и пожилые люди.