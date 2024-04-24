Оккупанты нанесли удар по Доброполью: повреждены дома и авто

Российские войска сегодня, 24 апреля, атаковали Доброполье Донецкой области. В результате атаки повреждены здания и автомобили. Об этом сообщает Суспільне Донбас.



Заместитель городского головы Дмитрий Баранец заявил, что обстрел произошел утром, в домах местных жителей вылетели окна и двери.



«Было три взрыва. В радиусе до километра в результате обстрела в домах местных вылетели окна и двери. Район окружили, потому что идет детонация, поэтому пока не можем обследовать этот участок. Город задымлен. Также повреждены автомобили и здания», — отметил он.



Пока не установлено, какое именно вооружение было использовано оккупационные силами. Информация о пострадавших и погибших не поступала.



Ранее мы писали, что временно оккупированный Донецк 24 апреля попал под обстрел. Известно, что 35-летний мужчина получил ранения.