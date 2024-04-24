Російські окупанти завдали удару по Добропіллю: пошкоджено будинки та авто

Російські війська сьогодні, 24 квітня, атакували Добропілля на Донеччині. Внаслідок атаки пошкоджено будівлі та автомобілі. Про це повідомляє Суспільне Донбас.



Заступник міського голови Дмитро Баранець заявив, що обстріл стався вранці, у будинках місцевих жителів вилетіли вікна та двері.



«Було три вибухи. У радіусі до кілометра внаслідок обстрілу у будинках місцевих вилетіли вікна та двері. Район оточили, бо йде детонація, тому поки не можемо обстежити цю ділянку. Місто задимлене. Також пошкоджено автомобілі та будівлі», — зазначив Баранець.



Наразі не встановлено, яке саме озброєння застосували окупаційні сили. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Раніше ми писали, що тимчасово окупований Донецьк 24 квітня потрапив під обстріл. Відомо, що 35-річний чоловік дістав поранення.