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Байден подписал законопроект о помощи Украине

24 апреля 2024, 18:07

Байден подписал законопроект о помощи Украине

Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине. Теперь США смогут предоставить Украине новый пакет военной помощи. Об этом глава Белого дома сказал во время своего выступления.

«Сегодня хороший день для мира в мире. Я только что подписал закон, который касается помощи. Это сделает Америку и мир безопаснее. Это поможет нашим партнерам защищать свою суверенную землю», — объявил президент США.

Раннее CNN писало, что большая часть предназначенного для Украины вооружения из пакета помощи США находится уже на складах Германии и Польши, что ускорит время доставки после одобрения соответствующего закона. 

Американский Институт изучения войны делал заявление, что если помощь со стороны Соединенных Штатов Америки прибудет достаточно быстро, тогда украинские защитники смогут приостановить наступление российских оккупантов.

Напомним, 20 апреля сообщалось, куда потратят более $60 млрд военной помощи США. Основное место в американском пакете помощи займут оборонные расходы — ВСУ получат дальнобойное вооружение и системы ПВО. Отдельные статьи расходов прописали на бюджетную поддержку.

 

 

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