Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт, що передбачає надання коштів на допомогу Україні. Тепер США зможуть надати Україні новий пакет воєнної допомоги. Про це глава Білого дому сказав під час свого виступу.

«Сьогодні добрий день для миру у світі. Я тільки-но підписав закон, який стосується допомоги. Це зробить Америку та світ безпечнішим. Це допоможе нашим партнерам захищати свою суверенну землю», - заявив Байден.

Раніше CNN писало, що більша частина призначеного для України озброєння з пакета допомоги США перебуває вже на складах Німеччини та Польщі, що прискорить час доставки після схвалення відповідного закону.

Американський інститут вивчення війни робив заяву, зокрема, якщо допомога з боку Сполучених Штатів Америки прибуде доволі швидко, то українські захисники зможуть призупинити наступ російських окупантів.

Нагадаємо, 20 квітня повідомлялося, куди витратять понад $60 млрд військової допомоги США. Основне місце в американському пакеті допомоги матимуть оборонні витрати — ЗСУ отримають далекобійне озброєння та системи ППО. Окремі статті видатків прописали на бюджетну підтримку.