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США еще в марте передали Украине ракеты ATACMS, которыми уже били по целям — СМИ

24 апреля 2024, 21:49

США еще в марте передали Украине ракеты ATACMS, которыми уже били по целям — СМИ

Соединенные Штаты тайно, еще до одобрения Конгрессом помощи, в марте отправили в Украину дальнобойные ракеты ATACMS, а уже в апреле ВСУ их использовали против российских целей. Об этом пишет агенство Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.

Как отмечается, ATACMS входили в пакет военной помощи Украине на 300 миллионов долларов, который президент США одобрил в марте 2024 года.

При этом, сколько конкретно поставили ракет не указывается.

Reuters пишет, что Украина впервые использовала эти ракеты утром 17 апреля, поразив российский аэродром в Крыму на расстоянии примерно 165 километров от линии фронта в Украине.

Отмечается, что изначально Пентагон выступал против передачи Украине ATACMS, опасаясь, что уменьшение ракет в американском арсенале нанесет ущерб боеготовности вооруженных сил США, а также, что Украина будет использовать их для атаки целей в глубине России.

Однако, по словам чиновника, США передумали после того, как Россия использовала против Украины в декабре и январе баллистические ракеты, поставленные Северной Кореей. Кроме этого, американская сторона также учитывала то, что целью российских атак является критически важная инфраструктура Украины.

«Мы предупреждали Россию об этих вещах. Они возобновили свои нападения», — добавил американский чиновник.

О том, что новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов будет содержать ракеты ATACMS и необходимые системы ПВО раннее заявил президент Владимир Зеленский.

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