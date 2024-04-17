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З Криму повідомляють про вибухи та пожежу на військовому аеродромі в Джанкої

17 квітня 2024, 08:01

З Криму повідомляють про вибухи та пожежу на військовому аеродромі в Джанкої

В окупованому Джанкої почалася пожежа після вибухів у районі військового аеродрому. Фото: ASTRA/Telegram В окупованому Джанкої почалася пожежа після вибухів у районі військового аеродрому. Фото: ASTRA/Telegram

У тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи і виникла пожежа сьогодні вночі, 17 квітня. Про це повідомляє видання ASTRA.

Місцеві жителі повідомляють, що вибухи та пожежа виникли в районі місцевого військового аеродрому. Судячи з фото, з місця вибуху піднімається вогонь та густий дим.

Через детонацію боєприпасів окупаційна влада Криму тимчасово обмежила рух на ділянці автодороги Кордон з Херсонською областю — Джанкой — Феодосія.

На даний момент про причини та наслідки кількох вибухів у Джанкої нічого не повідомлялося.

Зазначається, що на військовому аеродромі в Джанкої дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу РФ у складі трьох авіаційних ескадрилій.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти перетворили Джанкой у Криму на логістичний центр та військову базу.

Крім того, війська РФ встановили у Джанкої потужний вузол системи ППО. За даними партизанів, на аеродромі Джанкоя додатково розміщені зенітно-ракетні комплекси, які ніяк не замасковані.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому місті на півночі Криму Джанкой прибув один із підрозділів російських окупантів.

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