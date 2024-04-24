Сполучені Штати Америки таємно, ще до схвалення Конгресом допомоги, у березні надіслали Україні далекобійні ракети ATACMS, а вже у квітні ЗСУ застосовували їх по російських цілях. Про це пише агенція Reuters із посиланням на анонімного американського посадовця.



Як стверджується, ATACMS входили до пакету військової допомоги Україні на 300 мільйонів доларів, який Президент США схвалив у березні 2024 року.



При цьому кількість наданих ракет не зазначається.



Reuters пише, що Україна вперше використала ці ракети вранці 17 квітня, вразивши російський аеродром у Криму на відстані близько 165 кілометрів від лінії фронту в Україні.



Зазначається, що спочатку Пентагон виступав проти передачі Україні ATACMS через побоювання, що зменшення ракет в американському арсеналі зашкодить боєздатності збройних сил США, а також того, що Україна використовуватиме їх для атак по цілях углибині Росії.



Однак, за словами чиновника, США передумали тоді, як Росія застосувала проти України у грудні та січні балістичні ракети, надані Північною Кореєю. Окрім цього, американська сторона також враховувала те, що ціллю російських атак є критично важлива інфраструктура України.



«Ми попереджали Росію про ці речі. Вона відновила свої напади», — додав американський урядовець.



Про те, що новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів міститиме ракети ATACMS і необхідні системи ППО, раніше заявив Президент України Володимир Зеленський.