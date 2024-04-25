На Донетчине вследствие российских обстрелов четверо людей ранены

За минувшие сутки, 24 апреля, российские оккупанты обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак четверо гражданских пострадали. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 24 апреля россияне ранили 4 жителей Донецкой области: 2 в Доброполье, 1 в Соловьево и Красногоровке», — написал он.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1933 человека, получили ранения – 4832. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что российские войска 24 апреля атаковали Доброполье Донецкой области. В результате атаки повреждены здания и автомобили.