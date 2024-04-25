На Донеччині внаслідок російських обстрілів четверо людей поранені

Росіяни знову обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашікн

Минулої доби, 24 квітня, російські окупанти обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак четверо цивільних постраждали. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 24 квітня росіяни поранили 4 жителів Донецької області: 2 у Добропіллі, 1 у Соловйовому та Красногорівці», — написав він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1933 людини, дістали поранення – 4832. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російські війська 24 квітня атакували Добропілля на Донеччині. Внаслідок атаки пошкоджені будівлі та автомобілі.