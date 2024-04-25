Армия РФ утром ударила по Черкасской области: есть «прилет» по объекту инфраструктуры, есть пострадавшие

Оккупационная армия РФ сегодня утром, 25 апреля, обстреляла Черкасскую область. В результате этого поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.



«Утром враг атаковал нашу Черкасщину. По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО», — отметил он.



По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе.



Информация о погибших не поступала, однако есть пострадавшие, шестеро людей обратились за помощью к медикам.





Ранее мы писали, что российские оккупанты обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак четверо гражданских пострадали.