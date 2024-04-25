Армія РФ вранці вдарила по Черкаській області: пошкоджений об'єкт інфраструктури, є постраждалі

Окупаційна армія РФ сьогодні вранці, 25 квітня, обстріляла Черкащину. Внаслідок цього пошкоджено об'єкт інфраструктури. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.



«Вранці ворог атакував нашу Черкащину. За швидкісною повітряною метою відпрацював комплексний захист ППО», — зазначив він.



За попередньою інформацією, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури у Черкаському районі.



Інформація про загиблих не надходила, проте є постраждалі: шестеро людей звернулися по допомогу до медиків.





Раніше ми писали, що російські окупанти обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак четверо цивільних постраждали.