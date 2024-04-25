Оператори ССО ліквідували російський «Бук-М1», який готували до пуску ракет

Українські військовослужбовці знищили «Бук-М1» російських окупантів. Зенітно-ракетний комплекс готували до запуску ракет. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій (ССО).



«Оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків виявили зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1» противника, що готується до пуску ракет», — йдеться в повідомленні.



Військовослужбовці передали координати ворожої мети ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони. Внаслідок цього «Бук-М1» не встиг випустити жодної ракети — його оперативно знищили.



Раніше ми писали, що на Донеччині українські військовослужбовці знищили важку техніку, а також 11 російських окупантів.